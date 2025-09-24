花澤香菜『真夜中ハートチューン』好きなシーンは？「放送部みんなで打ち上げをする回」
声優・花澤香菜が、24日発売の『週刊少年マガジン』43号にと登場した。
【画像】花澤香菜が絶賛！アニメ『真夜中ハートチューン』のビジュアル
漫画『真夜中ハートチューン』連載2周年を祝って、2026年に放送スタートのTVアニメで主要キャラ レモンちゃんこと安藤檸檬を演じる花澤のスペシャルなインタビューが掲載。好きなシーンや現在収録中のアニメアフレコ現場の様子などを聞いている。
――作中で特に好きなシーンや回はありますか？
15〜16話のレモンちゃんのお家で放送部みんなで打ち上げをする回です。レモンちゃんって、めちゃくちゃやる気ない感じに捉えられもするキャラじゃないですか。その一方で譲れない部分とか自分のテリトリーとかがはっきりしている人でもあって。その人間としての面白さに加えて、放送部のみんなに愛情のある目を向けているんだなっていうのが節々に見られるので、すごく好きな回です！
