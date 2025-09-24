風間俊介＆庄司浩平、「あーん」オフショットにネット反響「めちゃ最高」「2人でアーンのほうが…」
俳優の風間俊介と庄司浩平が、23日に更新されたテレ東ドラマ24『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムに登場。スーツ姿で「あーん」をする2人のオフショットが公開された。
【写真】「めちゃ最高」「あーん」オフショットを公開した風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。19日に最終回が放送された。
「雀(#風間俊介)と慶司(#庄司浩平)から『あーん』をいただきました」と紹介。カメラに向かってスプーンを差し出す風間と庄司の写真をアップ。2人が食べているパフェは最終回に登場したものと思われる。
この投稿に「なんてお優しい配慮」「えー、めちゃ最高」「ふたりともかわいい」「ヤバいありがたすぎる」といったコメントだけでなく、「いやいや、私たちなんかには…もうお二人でイチャコラしててくれたらそれで…」「こちらより2人でアーンのほうがご褒美感あったかな」「二人であーんしてくださいな」など2人の仲むつまじい様子を希望する声が寄せられた。
