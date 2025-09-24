ÎëÌÚ°¦Íý¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´äÅÄ¹äÅµ¿·¶Ê¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥ÞNEXT¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù(10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¿åÍË ¿¼0:30¡Á)¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Î¡ÖReaching for Your Light¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿ä¤·¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¥É¥¥É¥¡ª¤ÎÎëÌÚ°¦Íý
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¿¹±Ê¤¤¤È»á¡¢¸¶ºî¡¦Åì¤æ¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤À¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤âÌòÌ¾¤â¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â°ã¤¦¡¢Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£ÎëÌÚ±é¤¸¤ë°¦°á¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦¼Ò¡¦TAKASHIRO¤Ç¼ÒÄ¹Èë½ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£È¬ÌÚÍ¦À¬¤Ï°¦°á¤ÎºÇ¿ä¤·¤Ç¾å»Ê¤È¤Ê¤ëÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦É¹¼¼¡¿¹âÂå½Ü¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖReaching for Your Light¡×¤Ï¡¢¡È¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡É¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥ê¥º¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£´äÅÄ¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î²»¸»¤Ë¤Î¤»¤¿60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¥É¥¡¢¥¥é¥¥é¡¢¤½¤·¤Æ¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥óÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë°¦°á¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£´äÅÄ¹äÅµ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤ÎÍ¦À¬¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎø¾Ç¤¬¤ì¤ë¤È¤¤á¤¯ÁÛ¤¤¤ò°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë¸÷¤ë¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤ËÎã¤¨¤¿¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«»£±Æ¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
