『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

2日目のラブライン投票ではあやな（26歳／タレント）とえみり（26歳／IT企業勤務）がいぶき（24歳／YouTuber）へ投票。その後えみりがいぶきの2ショット。えみりはいぶきへアプローチを始めるも、突然あやなが「いぶき君おはなししよう」と横やりを入れてきた。戸惑ういぶきが「2分待って」と制するも、待ち時間が2分を過ぎると部屋の中に入って来て「ごめん。あのね、中で待ってる」と隣接するベッドルームへ。

話し声が漏れるほどの近距離であやなが待ってる環境に、戸惑いうまくいぶきに話せないでいるえみり。後のインタビューであやなは「2分待ってとか言われて、全然2分じゃないんです！おかしい！」と憤り「私、本気出していぶきくんを落としたいなって思っちゃった」と宣言していた。

そして待ち時間中、納得がいかない様子で「2分経った〜」とぼやくあやな。えみりとの2ショットを終えたいぶきが「ごめんね、待たせちゃって」とやって来ると「ごめん。お話遮っちゃった」と笑い「なんか（投票）ゼロだった」と、いぶきが自分にラブライン投票を入れてくれなかったことに言及した。そしてさくら（28歳／元アイドル）に投票したと明かすいぶきに「隣で悲しんじゃったよ」としょんぼりしてみせるあやな。「俺としては（あやなが）たつやのこと気になってるかなと思ってたから…」と言ういぶきに「今ほかの男の子の話ししたくない」と返し、スタジオのMC陣からは「うまいな〜」と声が上がった。

前回マネーキャッチャーであることがスタジオで明かされたえみりはあやなに2ショットを邪魔されたことで「全部会話聞かれてるのかもって思いながら余計話しづらくて…2ショットもあんま上手くいかなかったなって」と号泣。その後泣き顔でリビングに戻り、周りからも心配されていた。