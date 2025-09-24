ÇµÌÚºä46¿û¸¶ºé·î¡õµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡¡ÇµÌÚºä46¤È¥é¥¸¥ª¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¿û¸¶ºé·î¤Èµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ßÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÇµÌÚºä46 ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÂÐ¹³ ¥é¥¸¥ª100Ç¯¥¯¥¤¥º¡ª¡×¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤¬¤Á¤é¤ê¡Ä½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é100Ç¯¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤ÖÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¿û¸¶¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Ë¤Ç17ÂåÌÜMC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢5´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ç2ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢3´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢Ì¾ÊªÈÖÁÈ¤Çµ¯¤¤¿ÅÁÀâ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¿û¸¶¤Èµ×ÊÝ¤¬¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¶É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ËÌ²¤ëÇµÌÚºä46¤Î²û¤«¤·¤Î²áµî²»¸»¤â¸ø³«¡£¥é¥¸¥ª100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤È¥é¥¸¥ª¤ÎÊâ¤ß¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¸¥ª°¦¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì1»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç10·î5Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç10·î16Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ï½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¡¦¥¢¥í¥ó¥¢¥ë¥Õ¥¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅìÐ³¹çÀ®³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¡£ºòÇ¯5·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÂÐ¹³¡¡ÇµÌÚºäÌîµåÉô¸òÎ®Àï¡ª¡Ù¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¡È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡É¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥é¥¸¥ª¤È»ä¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¡×¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸Ãæ¡£
¢£¿û¸¶ºé·î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é100Ç¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥é¥¸¥ª¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤¬¤Á¤é¤ê¡Ä½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é100Ç¯¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç³Ø¤ÖÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¿û¸¶¤Ï¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Ë¤Ç17ÂåÌÜMC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢5´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ç2ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢3´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ï½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¡¦¥¢¥í¥ó¥¢¥ë¥Õ¥¢¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅìÐ³¹çÀ®³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¡£ºòÇ¯5·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÂÐ¹³¡¡ÇµÌÚºäÌîµåÉô¸òÎ®Àï¡ª¡Ù¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¡È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡É¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥é¥¸¥ª¤È»ä¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¡×¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸Ãæ¡£
¢£¿û¸¶ºé·î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤ÎÎò»Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é100Ç¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥é¥¸¥ª¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£