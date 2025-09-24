モデルでタレントのｐｅｃｏが２４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。実家にいたこところの強盗被害を告白した。

番組では、１０月に空き巣被害が増加するとして、有効な防犯対策などについて特集した。

空き巣被害にあった経験を問われたｐｅｃｏは「空き巣ではないんですけど。大分前なんですけど、２７、２８年前なんですけど強盗に入られたことがあって。私まだ１歳か２歳で子ども部屋で寝てたので大丈夫だったんですけど」と幼少時に自宅での強盗被害を明かした。

「現金だったり、宝石とか盗られて。それも夜中にお風呂のところ（の窓）がたまたまちょっと開いてたかなんかで。いつもはセキュリティーを入れてるんだけど、何か野良猫がすごい反応しちゃって、夜うるさかったからというのでセキュリティーオフにしてたら、たまたま入られちゃって」と説明した。

アンジャッシュの児嶋一哉が「しかも、お父さんとお母さん、縛られたんでしょ？」と尋ねると、ｐｅｃｏは「そうなんです。映画の中の話みたいなんですけど」と振り返っていた。