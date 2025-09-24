DE DE MOUSEが語る“プロ音楽家になるための3ルール” 制作手法からセルフプロデュース術まで語り尽くすトークイベント開催
音楽制作やキャリア形成をテーマにしたトークイベント『プロ音楽家になるための３ルール〜DE DE MOUSEが語る音楽制作とキャリア形成』が、29日に東京・御茶ノ水RITTOR BASEで開催される。10月4日、5日に東京・KANDA SQUAREで開催されるイベント『サンレコフェス2025』のプレイベントとして実施されるもので、ゲストにDE DE MOUSEを迎えたプレミアムなセッションが繰り広げられる。
同イベントでは、DE DE MOUSEが愛用している機材の紹介、さらに長年の活動を支えてきたセルフプロデュース術やマインドセットといった、プロ音楽家としてのリアルな成功戦略を余すことなく披露する。「プロ音楽家を目指すあなたが知っておくべき3つのルール」をキーワードに、具体的なヒントや思考法を直接学ぶことができる。
イベントの終盤には、参加者からの質問に答えるQ&Aコーナーも設けられ、DE DE MOUSEとリアルにつながる貴重な機会となる。音楽制作を仕事にしたいと考えるすべての人に向けた内容となっており、自分だけの“武器”を見つけたい人や、キャリアの一歩を踏み出したい人にとっても刺激的な時間が約束されている。
会場参加は先着20名限定で、オンライン配信も同時に実施。アーカイブは7日間視聴可能となっている。詳細はPeatixの同イベントページにて確認できる。
