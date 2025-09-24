¤³¤ì¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É!?¡¡24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ÇÂ®¹¶»î¾è!!¡¡¥Û¥ó¥À6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁö¤ê¤Ë¥¥ç¡¼¥¬¥¯¡ª
¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢Áö¤ë´î¤Ó¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡£Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÄÉµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦
"¥Ç¡¼¥È¥«¡¼"¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬¡¢2001Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤«¤é24Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÉü³è¡ª¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤òÉü³è¤µ¤»¤¿"¿¿°Õ"¤È¤Ï¡©
»þÂåºø¸í¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤«¡£¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¡¦»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ËÂ®¹¶»î¾è¤·¡¢¤½¤Î"Áö¤ê¤ÎËÜµ¤"¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡£¤µ¤é¤Ë¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À 6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎºÙÉô
¢£¥Û¥ó¥À¤¬ËÜµ¤¤ÇÂ¤¤Ã¤¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ï!?
¡½¡½9·î5Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Î2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï6ÂåÌÜ¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë5ÂåÌÜ¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Á³Ê¤Ï617Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¼çÎ®¤Îº£¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¡£¤¿¤À¡¢·î´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï300Âæ¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÞÍÈ¤Î¤¢¤ë³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¼Â¤ËÈþ¤·¤¤¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4520mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1355mm
º¸±¦¤Î¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤ò°ìÊ¸»ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ËÁáÂ®»î¾è¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
»³ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£º£²ó¤ÏÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¹ñ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£5km¤Î¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÏ¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤Ï°ã¤¦Áí¹çÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÎ¬¤ÎàËÜµ¤á¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´¶¤¬Á´Á³¤Ê¤¤
¡½¡½¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¡Öe¡§HEV¡×¤È¡¢¿·³«È¯¤Î¡ÖS¥×¥é¥¹¥·¥Õ¥È¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡e¡§HEV¤Ï¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´±Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·ù¤¤¤Î¿Í¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Þ¥¸¤«!?
»³ËÜ¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÇ³Èñ½Å»ë¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¤È²ÃÂ®´¶¤Î¥º¥ì¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢²ÃÂ®»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¶îÆ°·Ï¤¬Ä¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿¤Ó¤ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¡£
¤µ¤é¤Ë²óÅ¾¿ô¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÃÊ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²ÃÂ®´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¸ºÂ®»þ¤â¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç²óÅ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥·¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À©¸æ¤Î´°À®ÅÙ¤ÏGR¥ä¥ê¥¹¤ÎDATÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ø¤§¡¼¡ª
»³ËÜ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤È´°Á´¤ËÆ±´ü¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â´±Ç½Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ü¼ÒÀ½¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¹âÀÇ½¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅëºÜ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À©Æ°ÎÏ¤ò¸Ø¤ë
¡½¡½¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¤Îµ»½Ñ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
»³ËÜ¡¡¤è¤ê¥ï¥¤¥É¤ÇÄã¤¤¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¼ÖÎ¾À£Ë¡¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÇ½°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¢¥³¡¼¥É¥æ¡¼¥íR¤ä¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¦¥¢¥Ö¥½¥ë¡¼¥È¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥·¥¢¡¦¥Ì¡¼¥Ù¥ë¥Ð¡¼¥°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¾è¤êÌ£¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥×R¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇÀû²ó¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï³ê¤é¤«¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Àä»¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
»³ËÜ¡¡³¹¾è¤ê¤Ç¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê´¶¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÂ¤ß¤ÎÀû²óÀÇ½¡¢¹âÂ®¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¯¡¼¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÄê´¶¡£µ¡ÉÒ¤¹¤®¤º¡¢Æß´¶¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¡ÖÁÖ²÷¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
»³ËÜ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢½éÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½õ¼êÀÊ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥È¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤Ë¤âÇÛÎ¸
¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤¹¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°2¸Ä¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡½¡½ÆâÁõ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡¡¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«À¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¤¿¤À¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¶Å¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£²Á³Ê¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤Èà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£´¶á¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡Áö¤ê¤Ï½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÁõÈ÷¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Áí³ç¤¹¤ë¤È¡©
»³ËÜ¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼çÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂæ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢SUV¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢»þÂåºø¸í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£
»³ËÜ¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é3¡¢4Ç¯¤Ç¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡£¥È¥è¥¿¤â¥»¥ê¥«Éü³è¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»Ô¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü»º¤â¥·¥ë¥Ó¥¢¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò°é¤Æ¤è¤È¡£
»³ËÜ¡¡¥Û¥ó¥À¤ÏCR¡ÝZ¤ä2ÂåÌÜNSX¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½¿Ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Éü³è¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã