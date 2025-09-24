【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）

【映像】左手が！大谷への強襲 一部始終

ドジャースの大谷翔平投手に強烈な打球が直撃し、ベンチもファンもヒヤリとした。

シーズンでは最終登板となることが濃厚なこの試合、大谷は2回まで完全投球と、序盤からエンジン全開だった。しかし3回裏、先頭のトーマスが放った打球が大谷の左手付近を直撃。打球を一瞬見失った大谷は、すぐにボールを拾って一塁へ送球したものの間に合わず、内野安打となった。

その直後、ベンチからはロバーツ監督が状態を確認するためすぐにマウンドへ足を運んだ。ABEMAのコメント欄でも「手大丈夫か」「怪我しないでねー」「ヤバい」「大丈夫ならいいんだけど…」「まじ冷や汗出たわ」「グローブの土手であれ」「ロバーツでてきた」「監督すぐ出てきた」「審判もすぐきている」「これは恐ろしい」「本人は平気そうやな」「大丈夫そうなリアクション」などと、瞬く間に多くのコメントが書き込まれた。

大谷はチームメートやロバーツ監督、そして審判らが揃う中、『心配ない。大丈夫だ』と言わんばかりの笑顔を見せ、すぐに試合は再開された。

その表情に嘘はまったくなく、なんとここから三者連続空振り三振という圧巻の投球。ロバーツ監督や日米のファンがヒヤリとしたものの、どこ吹く風といった様子で大谷は走者を還すことなく、この回を切り抜けた。

