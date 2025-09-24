PKを献上したMF知念慶が取り返すゴール

J1リーグで首位に立つ鹿島アントラーズは、9月23日に行われた第31節のセレッソ大阪戦で3-1の勝利をおさめ、2位との勝ち点差を「4」に広げた。

前半28分にC大阪にPKで先制点を許したが、同31分にMF知念慶がヘディングで同点ゴールを記録すると、一気にメルカリスタジアムの雰囲気は変わり、ホームチームが圧倒する結果となった。

ファウルによって1点目のPKを与えてしまった知念だが、DF植田直通のクロスを打点の高いヘッドで合わせて同点ゴールを記録。PKの判定には「正直、PKなのかなという判定だと思ったんですが、起こったことは仕方がないので、そのあとに引きずらずにプレーできたことがよかったと思います」と振り返った。

そして、ゴールについては「今年、オレ3点決めているんですけど、全部ナオ（植田直通）のアシストなんですよ。ホットラインだと思います」とニヤリ。「今年はセンターバックも攻撃的になっているのかなと思います」と続けた。

2度あることは3度ある、というわけではないが、植田がボールを持った時は、やはり意識するところがあったという。「何か来そうな気がしましたね。あの時も『多分、ファーに来るな』って思って、相手のサイドバックがヘディング弱いというスカウティングも入っていたので、相手の前に入るよりは後ろで構えていたほうがいいと思っていたら、案の定めっちゃいいボールが来たんで狙い通りでした」と、胸を張った。

このゴールで追いついた鹿島は、後半にしっかりと2点を取って3-1で勝利。大混戦のリーグで首位をキープした。次節は名古屋とのアウェーゲームになるが、この試合で累積4枚目のカードをもらった知念は出場ができない。カードをもらったことについてチームメイトたちから「結構、言われました」と苦笑。「個人的にもすごいショックで。名古屋は大学時代に住んでいた場所でしたし、友達もいっぱい見に来る予定だったので、すごいショックです」と、カードをもらった直後に頭を抱えていた理由を明かした。

「勝ったけれど、あんまり良い気分じゃないです」と苦笑いしたが、チームを助ける大事なゴールだった。（河合 拓 / Taku Kawai）