何かと最近話題を振りまく米Oracle(オラクル)の創業者であるラリー・エリソン氏だが、メディアへの関心も取り沙汰されている。同社は1億7000万人のユーザーを抱える米国版TikTokの新たな投資家の1社となっており、同氏はオラクル株の40%以上を保有し、最高技術責任者(CTO)も務めている。



○TikTokはエリソン氏にとって氷山の一角



9月24日にOpenAI、ソフトバンクとともに、OpenAIの大規模AIインフラストラクチャプラットフォーム「Stargate Project」の一環として、米国内にAIデータセンター拠点を5つ新設すると発表したオラクル。



新しいTikTokの詳細はまだ不明な点が多く、正確な所有比率や運営者も定かではない。唯一確かなのはドナルド・トランプ大統領に好意的な人物たちに管理されるということ。Fox Newsのオーナーも「おそらく」投資家になるだろうと、トランプ氏は先週末のFox Newsのインタビューで語っている。



.

外部サイト