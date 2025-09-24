WEST.、全曲サブスク解禁決定 アルバム＆シングル360曲ほかライブ音源も配信
【モデルプレス＝2025/09/24】WEST.が、10月1日にシングル＆アルバムの全360曲、10月12日にライブ音源の全53曲をサブスク解禁することが決定。あわせて、解禁当日の10月1日にSpotify公式リスニングパーティー、YouTubeとLINE MUSICで生配信が行われることも発表された。
2014年に「ええじゃないか」でCDデビューし、2025年11周年を迎えた7人組アイドルグループWEST.が、10月1日よりサブスク解禁することが決定。10月1日には第1弾として、これまでリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲のストリーミング・ダウンロードがスタート。そしてWEST.初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」（会場：大阪・万博記念公園）の開催初日となる10月12日には第2弾として、コンサートやフェスでの熱いステージを体感できる臨場感たっぷりのライブ音源（6タイトル53曲）のストリーミング・ダウンロードも開始される。
また、サブスク解禁に先駆けてWEST.新ビジュアルも公開。関西色全開のデビュー曲「ええじゃないか」や、心揺さぶるメッセージソング「証拠」、10周年に行った楽曲投票で好きな楽曲No.1に輝いた「アンジョーヤリーナ」に加え、あいみょん、山口隆（サンボマスター）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）、トータス松本（ウルフルズ）ら名だたるミュージシャンからの楽曲提供も多数。コミカルで明るい楽曲から、パワフルなダンスナンバー、セクシーな楽曲、そして応援歌まで、ジャンルに捉われない多様な楽曲の数々が一挙解禁される。
そして、解禁当日10月1日のスケジュールも発表。0時のサブスク解禁を皮切りに、12時には特設サイト「WEplayliST.」がオープン。WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストを作り、シェアすることができる。そして19時からはメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催。その後、20時20分からWEST.公式YouTube生配信、21時からLINE MUSIC生配信も実施される。LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されており、WEST.待望のサブスク解禁当日をメンバーと一緒に盛り上がれる企画が満載となっている。（modelpress編集部）
▼シングル（24タイトル135曲）
・ええじゃないか
・ジパング・おおきに大作戦／夢を抱きしめて
・ズンドコ パラダイス
・バリ ハピ
・逆転Winner
・人生は素晴らしい
・おーさか☆愛・EYE・哀／Ya！ Hot！ Hot！
・僕ら今日も生きている／考えるな、燃えろ！！
・プリンシパルの君へ／ドラゴンドッグ
・スタートダッシュ！
・ホメチギリスト／傷だらけの愛
・アメノチハレ
・Big Shot！！
・証拠
・週刊うまくいく曜日
・サムシング・ニュー
・でっかい愛／喜努愛楽
・黎明／進むしかねぇ
・星の雨
・しあわせの花
・絶体絶命／Beautiful／AS ONE
・ハート／FATE
・まぁいっか！
・ウェッサイソウル！／BIG LOVE SONG
▼アルバム（12タイトル225曲）
・go WEST よーいドン！
・パリピポ
・ラッキィィィィィィィ7
・なうぇすと
・WESTival
・WESTV！
・W trouble
・rainboW
・Mixed Juice
・POWER
・AWARD
・A．H．O．−Audio Hang Out−
▼ライブ音源（6タイトル53曲）
・From METROCK 2024
・WEST． DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜
・From SUMMER SONIC 2024
・WEST． 10th Anniversary Live “W” −Film edition−
・ハート −From THE FIRST TAKE−
・ええじゃないか −From THE FIRST TAKE−
Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか
◆WEST.、全曲サブスク解禁
