乃木坂46菅原咲月＆久保史緒里、局の垣根越えコラボ 文化放送＆ニッポン放送でラジオの歴史学ぶ特番放送
【モデルプレス＝2025/09/24】文化放送とニッポン放送では、乃木坂46のメンバー・菅原咲月と久保史緒里が出演する、局の垣根を越えた特別番組『ニッポン放送×文化放送「乃木坂46 パーソナリティ対抗 ラジオ100年クイズ！」』（前半：ニッポン放送・10月5日午後7時〜／後半：文化放送・10月16日午後7時）を放送する。
ラジオ放送開始から100年。その節目となる今年、文化放送とニッポン放送がコラボレーションし、乃木坂46のメンバーがラジオの歴史をクイズで学ぶ特別番組を放送する。
パーソナリティを務めるのは、乃木坂46・菅原と久保。菅原は文化放送で放送中の『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日 午後6時00分〜6時30分）で17代目MCを担当している、5期生メンバー。久保はニッポン放送で放送中の『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜日 深夜1時00分〜3時00分）で2代目パーソナリティを務める、3期生メンバーである。
番組では、ラジオの歴史や、名物番組で起きた伝説の出来事にまつわるクイズで、菅原と久保がラジオの歴史を学ぶ。さらに、両局のアーカイブに眠る乃木坂46の懐かしの過去音源も公開。ラジオ100年の歴史はもちろん、乃木坂46とラジオの歩みも振り返りながら、ラジオ愛を深めていく。（modelpress編集部）
◆菅原咲月コメント
ラジオ放送開始100周年という記念すべきタイミングで、先輩の久保史緒里さんとご一緒できるのがとても嬉しいですし、私自身、まだまだ知らないラジオの歴史がたくさんあると思うので、皆さんと一緒に学んでいけたらなと思います！
◆久保史緒里コメント
ラジオ放送開始から100年というタイミングで、自分がラジオパーソナリティを務めさせていただいていることにご縁を感じます。自分自身もラジオに救われることがとても多かったので、日頃、ラジオを聴いてくださっている方にも、ラジオをより身近に感じられる機会になれば良いなと思います。
