森崎ウィン＆Snow Man向井康二「CHEER」表紙でシミラールック披露 “心を奪われた楽曲”明かす
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、10月1日発売の『CHEER（チア） Vol.62』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。“心を奪われた楽曲”を明かした。
【写真】Snow Man向井康二、バックハグで密着
10月31日に公開される映画『（LOVE SONG）』で共演する2人。映画のタイトルにちなみ“心を奪われた楽曲”を聞かれると、森崎は「ブルーノ・マーズがまだ有名じゃないころからずっと大好きで、『こういうアーティストになりたい』と思っていたんですよね。ステージに登場した瞬間に泣いたアーティストは、ブルーノが初めて」と答えた。一方の向井は「先輩たちの音楽ばっかり聴いてきたから、僕のルーツは先輩の曲なのかもしれない。ジュニアのときに踊っていたのはV6さん。ファンのあいだでも人気の『Supernova』という曲がとくに好きだったな」と事務所の先輩の曲を挙げた。
今回の衣装は、秋っぽさのあるジャケットのシミラールックスタイル。笑うタイミングも、気持ちを新たにビシッと決めるタイミングも、息ぴったりでポージングを決めた2人。お互いのネクタイにふれる撮影では、「あなた…」と即興劇がはじまったり、森崎が「康ちゃ〜ん」と向井に駆け寄る場面も。インタビューでは、差し入れのワッフルをじっと見つめていた森崎が「食べていいですか？」と言うと、向井はドヤ顔で「ウィンくん、かわいいでしょ？」と相棒を自慢していた。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。表面はなにわ男子の長尾謙杜、Travis Japanの七五三掛龍也、Aぇ! groupの正門良規、裏面はAmBitiousの「AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー」が掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森崎ウィン＆向井康二「CHEER」表紙登場
