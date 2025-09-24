日向坂46河田陽菜、夜の遊園地でデート気分 2nd写真集先行カット公開
【モデルプレス＝2025/09/24】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第6弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット
今回公開されたのは、コペンハーゲンを代表する遊園地チボリ公園でのショット。ロングフライトでデンマーク到着後すぐの撮影だったのにも関わらず、河田は「行ってみたいです！」と元気いっぱいに夜の遊園地を訪れた。
時間が経つにつれ、ライトアップで園内はロマンティックに。「キリンのメリーゴーランド、可愛い」とキュートな表情を見せた河田と、デート気分に浸ることができるシチュエーションとなっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、遊園地デートカット公開
◆河田陽菜、2nd写真集決定
