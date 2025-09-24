1日71,000食を販売する人気商品や秋冬限定麺も再登場！オカベ「秋の感謝祭」

オカベは、会員さま限定の秋の感謝祭を開催中です。

オカベは、会員さま限定の秋の感謝祭を開催中。

こちらの感謝祭では、10月24日(金)までの期間限定で、通常価格よりお得に買える商品を用意しています。

期間限定の「手延うどん半生」「ほっと麺」はもちろん、「麺クランチクッキー」も再再登場。

さらに、期間中に商品合計5,000円(税込)以上購入の方にはふし麺を1袋プレゼントします！

■一番人気、1日約71,000食が売り切れる「オカベの麺」とは

オカベの麺は、徳島県半田に約300年続く伝統製法で作る、一般的な素麺よりは太く、うどんよりは細い手延べ麺です。

“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながらできあがる麺は、最終的に1本に18もの麺の層が出来上がります。

麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺ができあがります。

麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。

シンプルなだけに素材の味がストレートに感じられるため厳選した素材を使って、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しながら、丹精込めて作っているのがオカベの麺です。

オカベの麺

■秋冬限定の「ほっと麺」と「手延べうどん半生」

・オカベの麺より太く、食べ応えのある「ほっと麺」

「ほっと麺」はオカベの麺の約2倍の太さがあり、気温が安定した寒い時期だけの限定製造の麺です。

オカベならではの手延べ製法で1本に18もの麺の層を持ち、ゆっくりと熟成させながら作った麺は、茹ですぎても煮崩れしづらいので温かい麺料理にも相性抜群です。

ほっと麺 調理例

＜商品詳細＞

・商品名 ： 「ほっと麺」36人前【HO-40】

・販売価格： 5,100円 (税込)

・内容量 ： ほっと麺270g×12袋、36人前

・URL ： https://www.okabemen.co.jp/SHOP/HO-40.html

・半生麺ならではのもっちりとした弾力がある「手延うどん半生」

オカベの麺の約3倍の太さがあり、オカベで作っている麺の中で最も麺の太さが太いのが、この「手延うどん半生」です。

手延べ製法のため麺の表面は丸みがありもっちりしていますが、一口噛むと歯を押し返してくるような弾力のあるコシの強さとのど越しが楽しめます。

秋の感謝祭期間のみ、つゆ付きセットがお買い得です。

手延うどん半生 調理例

＜商品詳細＞

・商品名 ： 「手延うどん半生」つゆセット30人前【OB-2】

・販売価格： 5,500円(税込)

・内容量 ： 手延うどん半生270g×10袋、30人前

かけ用濃縮つゆ20ml×20袋

■オカベが手掛ける新食感スイーツ「麺クランチクッキー」

オカベの乾麺を細かく粒状にして生地に混ぜ合わせた「麺クランチクッキー」。

大好評につき完売となっていたこちらの商品が限定1,000個で再販が決定しました。

塩味と甘味が絶妙にマッチした甘じょっぱいクッキーは、麺のポリポリした食感も一緒に楽しめます。

他では味わえない麺クランチクッキーをぜひこの機会にお召し上がりください。

麺クランチクッキー

＜商品詳細＞

・商品名 ： 「麺クランチクッキー」【MCC】

・販売価格： 432円(税込)

・内容量 ： 1袋(80g)

