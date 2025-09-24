敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。3回には相手の打球が直撃するアクシデントがあった。

3回、先頭のトーマスが放った105.8マイル（約170キロ）の痛烈な打球が大谷を急襲。グラブに当たると一瞬ボールを見失うも、拾って一塁へ送球。間に合わず内野安打を許した。直後にデーブ・ロバーツ監督がマウンド上で大谷と会話。治療は行わずに続投した。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のジョー・デービス氏が「みんな息を止めています」と反応。リプレーが流れると、解説のジェシカ・メンドーサ氏は「ボールが直撃しました。この部分が怖かったです。トーマスをアウトにしようと、ボールを慌てて処理しようとするのが怖いですね」と冷や汗をかいていた。

デービス氏は「どこに当たったかよく分かりませんね。グラブをしている手のひらの部分か、前腕か。大丈夫だと言っていますが。左手を振っています。打者として重要な部分ですからね」と心配していた。大谷は後続を三振に抑え、4回まで無失点を続けている。



