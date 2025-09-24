櫻坂46・井上梨名が卒業を発表 二期生として歩んだ7年に幕
櫻坂46の井上梨名が23日、公式ブログを更新し、10月29日発売の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」の活動をもってグループを卒業することを明かした。
【写真】的野美青・石森璃花・井上梨名・武元唯衣 インタビュー撮り下ろしカット
井上は「今日はいつも応援してくださる皆さんに、お知らせがあります。10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します」と報告。
2018年夏の坂道合同オーディションを経て、同年11月に欅坂46（二期生）として加入した井上は、「すごい奇跡が起きました。どこにでもいる普通の女の子だった私が、大好きだった、憧れだった、人生の支えだったグループの二期生になることができました」と当時を振り返る。「目の前に起きる出来事に付いていくので精一杯でした。好きという気持ちだけで、自分に何ができていたのか今でもよく分からないけど、今まで生きてきて感じたことのない、知らない感情をたくさん知りました」と語った。
櫻坂46として活動してからも「みんなが櫻坂を強くするために精一杯頑張っていて、そしてたくさんの夢を叶えていていく瞬間をみて、このグループすごいな、メンバーすごいな、何回も思いました。すごく尊敬しているし、出会えて本当によかった。そう思えるグループ、メンバーです」と心境を吐露。「自分自身の事で悩むこともたくさんありましたが、落ち込んでる場合じゃない、私にも櫻坂のためにできることがいっぱいある！と思って今日までやってきました」と続けた。
また、「特に私を推しメンとしていてくれた方は分かるかと思いますが、いっぱい転んで、いっぱい立ち上がってきた7年間でしたね笑 楽しかったですね。支えてくれて、本当にありがとうございました」とファンに感謝を伝えた。
卒業を決めた理由については「たくさんの方に支えられながら精一杯活動してきて、自分の成長を自分で感じられるようになり、櫻坂46のメンバーとして精一杯活動できた。思い残すことはない。そう胸を張って言える今、卒業を決断しました。櫻坂46から大きな一歩を踏み出したいと思いました」と説明。「櫻坂46を離れる事は寂しいですが、大きな一歩を踏みだす事をワクワクしている自分がいます！残り数ヶ月となりますが、最後まで櫻坂46を全力で楽しんで頑張ります！」と意気込みを示した。
