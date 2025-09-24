ＥＸＩＬＥの新曲「Ｇｅｔ‐ｇｏ！」が２７日に発売される。同日はグループが２４年前にデビューした記念日。ＥＸＩＬＥ ＳＨＯＫＩＣＨＩ（３９）は「僕らのリスタートにふさわしい日を選びました」と笑みを浮かべた。１１月からスタートするドームツアーには「ＡＴＳＵＳＨＩさんが戻ってきて、再出発する僕らの姿を見てほしい」とも。５年前から牛の飼育を始め、来月には自らプロデュースする焼き肉に特化した食フェス「ＭＥＡＴＭＡＮＩＡ」を開催する。限りなき“牛肉愛”や現在の音楽シーンなどについても聞いた。

「Ｇｅｔ‐ｇｏ！」は、ＥＸＩＬＥとして約４年５か月ぶり、５２枚目のシングルとなる。発売日は同グループが２００１年に「Ｙｏｕｒ ｅｙｅｓ ｏｎｌｙ〜曖昧なぼくの輪郭〜」でデビューした記念日で、メンバーの総意でこの日を選んだようだ。

「９月２７日はＥＸＩＬＥが生まれた日なんです。今回、僕らの中に“リスタート”という一つのキーワードがありました。ＡＴＳＵＳＨＩさんがグループに戻ってきて、ＴＥＴＳＵＹＡさんも（アキレスけん断裂から）復活して新たにツアーも始まる。いろんなことがこの新曲からリスタートするワケです。『ここから生まれ変わった新しい自分たち、成長した自分たちを見てほしい』という気持ちで発売日を選びました。実はこの曲にはライブ用のコレオ（振り付け）があります。あと１週間ほどでリハに入るので、そこでメンバーは初めて知ると思います」

１１月からツアーがスタートするが、見どころはどこになるのだろうか。

「ＡＴＳＵＳＨＩさんが戻ってきて、正式メンバーでライブをやるのは久しぶりなので、現時点のＥＸＩＬＥを感じてほしいです。前回の『ＷＨＡＴ ＩＳ ＥＸＩＬＥ』ツアーからスターティングメンバーシステムを導入して、後輩グループのメンバーと一緒にステージをやらせてもらっています。今回はＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ（陣、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹）やＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ（澤本夏輝、堀夏喜、木村慧人）の固定されたメンバーが後ろにいてくれて、これからのＥＸＩＬＥの未来を感じてもらえると思います」

来月１２日には自身がプロデュースする「ＭＥＡＴＭＡＮＩＡ」（東京・キラナガーデン豊洲）が開催される。ＳＨＯＫＩＣＨＩは自社ブランドの「八将牛（はちまさぎゅう）」を飼育するほど“牛肉愛”が強い。

「僕が出演していた北海道のローカル番組の『新しい北海道の銘柄和牛を作ろう』という企画がきっかけで、僕の本名の八木将吉からとった『八将牛』を作ろうということになりました。それで昨年、３年飼育した『八将牛』を初出荷することができたんです。味に関しては自分の理想とちょっと違っていましたが、１年目から全てがうまくいくワケはないと思っていたし『次こうしていこう』ってＨＯＷ ＴＯが生まれてくる感じでした。牛の出荷を受けて『自分の感動を共有してほしい』『皆さんにもおいしい肉を食べてほしい』と思って取り組んだのがこのイベントです」

昨年に続いて２度目の今年は、和牛とは縁のない超人気店が参加する。

「今年は（「八将牛」を飼育している）大橋牧場と広尾にある『うし松』さんと組んだり、生産者とお店がタッグを組んだりして出店します。あと（米ニューヨークの有名ステーキハウスの）『ウルフギャング』さんが和牛を使って出店してくれます。ウルフさんは普段は米国牛を使っていて、とんでもないと思いながら出店をお願いしたら、大橋牧場さんの牛を使ってくれることになりました」

プロデューサーとして苦労もあるのでは。

「交渉から全部自分でやらなきゃいけないから、ＲＰＧでたくさん仲間を作って、できた仲間でやってるみたいな感覚です。半端じゃないくらい時間は取られる上に、ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ（リル）やＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ（キッド）の（楽曲の）締め切りに追われる日々が続きました。移動時間に曲作りをやったり、牧場で空いた時間に詞も作ったり。そういうスケジュール感になっていましたね（笑）」

本業の音楽プロデューサーとしては、目の前の目標は「ｉＣＯＮ Ｚ」からデビューしたリルを始め、キッド、ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ、ＷＯＬＦ ＨＯＷＬ ＨＡＲＭＯＮＹの４グループをメジャーに押し上げることのようだ。

「自分のキャリアでプライオリティーＮＯ１は、デビューした４グループの子たちに輝いてもらうことです。（今の状態を考えると）めちゃくちゃ悔しい毎日だし、だからこそ毎日燃えている。『彼らと一緒にアリーナツアーに行ってやる』という気持ちで、もう一回青春やらせてもらっています。もし彼らがアリーナ公演をやるようになったら、余裕で泣きます。リハから泣いています、きっと。でも僕はそのイメージは常に強く持ち続けています」

正直な人。裏表がなく誠実に物事に向き合っているから誰にでも好かれる。一度火がつくと誰も止められない破壊力も魅力の一つだ。（国分 敦）

◆ＥＸＩＬＥ ＳＨＯＫＩＣＨＩ（えぐざいる・しょうきち）本名・八木将吉。１９８５年１０月３日、北海道苫小牧市生まれ。３９歳。２００７年に新生Ｊ Ｓｏｕｌ Ｂｒｏｔｈｅｒｓのメンバーとなり、０９年にＥＸＩＬＥ加入。１２年からＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤとしても活動し、１４年に「ＢＡＣＫ ＴＯ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」でソロデビュー。現在、ＬＤＨ ＪＡＰＡＮのクリエイティブオフィサーを務める。身長１８３センチ。血液型Ａ。

ボーイズグループ「大変な戦国時代」 現役のアーティストでありプロデューサーとして、ボーイズグループが全盛の音楽シーンをどう見ているのだろうか…。

「マジで難しい時代になっていますね。大変な戦国時代で、僕らの時とはちょっとレベルが違うと思います。１０年前とは違って、どのグループも歌もダンスもスキルが高い中で、どう特色を出していくのか。ボーイズグループが数多くあれば、ある分だけ曲もある。逆にボツになった曲もたくさんあるワケじゃないですか。今、いろんなアイデアがあふれかえっている状態の中で、一つヒット曲を作るとなると本当に本当に難しいです」