サーティワン「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」

開催期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）

開催店舗：全国サーティワン店舗

サーティワンにて、ハロウィンにぴったりなデコレーションが施されたアイスクリームが並ぶ「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を開催。

2025年に実施されるサーティワンのハロウィン企画では、ハロウィンおすすめのフレーバーがキャラクターになった”おかしな”仲間たちに黒ねこが加わり、ハロウィンを盛り上げるために大活躍します。

黒ねこがテーマの「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」で、かわいい黒ねこと一緒にハロウィンを楽しめるフレーバーを紹介していきます☆

月夜のおさつバター 黒ごま入り

価格：シングル・レギュラーサイズ420円(税込)

販売期間：2025年10月1日（水）〜期間限定※なくなり次第終了

2025年の新作ハロウィンフレーバーは、まるでハロウィンの満月の上に黒ねこが足跡をつけたような、まさにおかしにゃにゃろうぃ〜ん！なイメージのアイスクリーム。

さつまいもの優しい甘さとほくほく感を表現したさつまいも風味アイクリームに、濃厚でほんのり塩味があるバター風味リボンが合わせてあります。

さらに、サーティワン初となる、カリカリ食感と香ばしい香りの黒ごまクリスプをイン！

さつまいもとバターの間違いないおいしさに、黒ごまがアクセントのスクープした見た目もまるで満月のような秋らしいフレーバーです。

黒いスプーン付き「にゃろうぃん フレーバーズ」

価格：シングル・レギュラーサイズ 各420円(税込)

限定の黒いスプーンがついてくる「にゃろうぃん フレーバーズ」もラインナップ。

アイスクリームに添えるとまるで黒ねこのしっぽのほうなスプーンです☆

※なくなり次第通常のスプーンでの提供となります

マジカルミントナイト

ハロウィンの夜をイメージした「マジカルミントナイト」

ビターチョコレートとさわやかなミントのアイスクリームに、パチパチ弾けるポップロックキャンディが入っていて楽しいアイスクリームです。

魔女のトリック

「魔女のトリック」に使用されている紫・赤・白の色鮮やかなシャーベットは、紫色が赤りんご味で、赤色がグレープ風味。

見た目と色が逆転した、まるで魔女のトリック（いたずら）にかかったような不思議なフレーバーです。

コットンキャンディ

アメリカでおなじみのカラフルなコットンキャンディ（綿菓子）をイメージした甘〜いフレーバー「コットンキャンディ」

ピンクとパープルの2色カラーに仕上げられた、見た目もポップでキュートなメニューです。

にゃブルカップ

価格：スモールダブル 510円(税込)／レギュラーダブル 760円(税込)

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

新作フレーバーやこの時期だけのにゃろうぃんフレーバーズはもちろん、お好きなフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップが、魔法で「にゃブルカップ」に大変身！

さらに、黒ねこピックをランダムに飾って提供されます。

31種類のピックから、どんな黒ねこが出てくるかはお楽しみです☆

※黒ねこピックはランダムでのお渡しとなります

カラメルスイートポテトにゃんデー

価格：760円(税込)

※好きなポップスクープのアイスクリームを2コ選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

黒ねこと一緒に秋の味覚を存分に満喫できるスペシャルなサンデーが登場。

好きなポップスクープのアイスクリーム2コにホイップクリームをしぼり、ホクホクのスイートポテトをまるごと1コのせたサンデーです。

さらに、サクサク食感のいもけんぴと、とろ〜りビターなカラメルソースを合わせて、おいも好きにはたまらないサンデーに仕上げられています。

黒ねこピックも全31種類からランダムで1つ付いて、かわいさも満点です！

おかしにゃ チョコレートにゃんデー

価格：560円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリームをしぼり、ココアビスケットを割って作った猫のシルエットをトッピングした「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」

そこに、肉球をかたどったチョコレートをのせて、さらにチョコレートシロップとカラースプレーをかけたら完成です！

ハロウィンにぴったりの、思わず写真に撮りたくなる”にゃんともかわいい”サンデーです。

にゃろうぃん ハッピーフレンズ

価格：450円(税込)

※好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

種類：全5種類（くろねこ／きょうりゅう／ぱんだ／うさぎ／ぺんぎん）

好きなアイスクリームがキャラクターに変身するハッピーフレンズから、ハロウィン限定の新しい仲間「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」が登場。

大きなくりくりの目に、月形の魔法のステッキを持ったかわいい黒いこねこは、まさに”にゃろうぃん”にぴったり！

いつもの仲間たちも、ハロウィン限定カップで提供されます。

スペにゃるセット

価格：スモール 2,650円(税込)／レギュラー 3,210円(税込)

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を8コ選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

お好きなアイスクリームを8コ選んだら、

インパクト大の黒ねこボックスでお持ち帰りできる、とってもかわいい「スペにゃるセット」

ハロウィンパーティーに持って行ったら盛り上がること間違いなしです☆

サイズ：ヨコ 13cm×タテ 14cm

さらに、オリジナルの黒ねこポーチ付きなのも嬉しいポイント。

ポーチは手触りの良い起毛素材で、表面には顔が、裏面にはしっぽが刺繍で入った猫好きにはたまらないデザインです！

にゃろうぃん バラエティボックス

価格：スモール 6コ1,870円(税込)・8コ2,380円(税込)／レギュラー 6コ2,310円(税込)・8コ2,940円(税込)

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を6コor8コ選べます

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）※なくなり次第終了

個数が増えるとおトクが増えるバラエティボックス（6コ・8コ）も、ハロウィン限定デザインに！

6コ入りは、黒ねことキャラクターに変身したフレーバーがハロウィンの満月の夜を楽しんでいるデザイン。

ボックスに描かれたお題の黒ねこを探すクイズ付きで、みんなでわいわい楽しめます。

8コ入りは、黒ねこが何匹いるか探すクイズが付付いた、甘いお菓子がいっぱいのにぎやかなハロウィンらしいデザインです。

※クイズの答えは箱を開けた内フタに書いてあります。

小学生までのお子さん限定「サーティワン パスポートのポイントシールがハロウィンバージョンに」

押印期間：2025年10月1日(水)〜10月31日（金）※なくなり次第終了

来店・購入時に小学生までのお子さんおひとりにつき1冊プレゼントしている「サーティワン パスポート」

ポイントを貯めるとオリジナルシールやトッピングがもらえます。

ハロウィン期間中は、商品購入でもらえるポイントシールがハロウィンバージョンに！

この時期だけのレアなシールを集めることができます。

10月31日（金）ハロウィン当日限定「数量限定でキットカットプレゼント」

10月31日（金）のハロウィン当日限定企画も実施。

店舗に来店し、アイスクリームを購入された方に「キットカット」がプレゼントされます。

ハロウィン当日、おいしく盛り上がっちゃおう♪

※数量限定、なくなり次第終了

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商品です

※画像はイメージです

※デリバリーは対象外です

