世界陸上に初出場した３０歳が、激変のモデル姿を披露した。

２４日までにインスタグラムを更新し「プロの方々によいしょ、よいしょしていただきながら別人に仕上げてもらいました」と投稿したのは、女子ハードル選手の中島ひとみ。雑誌「Ｓａｆａｒｉ」１１月号の撮影ショットで「ほんのちょびっとだけ載ってます。素敵な皆さんとの撮影楽しかった〜〜！」とつづった。

上下デニムの衣装で、美腹筋も披露。カメラに向かってクールな表情を見せた。フォロワーは「いやぁ、このビジュアル、ハードル選手じゃなくて、タレントやん」「陸上の時て違って別の人になってますね。中島さんって言われなければわからなかったです。違う一面が観（み）れて嬉（うれ）しいです」とびっくり。「ほんまにスタイル抜群すぎる！何着ても似合う」「モデルも出来るだろうなー、って思ってました」などの声も寄せられた。

中島は世界陸上の女子１００メートル障害で準決勝に進出する活躍を見せた。ネット上ではキュートなビジュアルにも注目が集まり、「中島ひとみ選手が可愛すぎるしスタイルも憧れすぎる」「お顔がとてもタイプ」「中島ひとみさん、エグ可愛い」「美しさと強さを兼ね備えてるなんて最強すぎませんか？」「中島ひとみ可愛すぎん？気づいたらファンになってた」とくぎ付けになる人が続出した。