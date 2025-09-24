関西初開催！ジュエルームin大阪
「オレフィーチェ」は、2025年10月3日(金)〜10月5日(日)の3日間、大阪市中央区の「SANKI.BLD」にて、関西初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin大阪」を開催します。
開催日 ：2025年10月3日(金)〜10月5日(日)
・10月3日(金)：12:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)
・10月4日(土)：11:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)
・10月5日(日)：11:00 開場／17:30 閉場(最終入場 16:30)
会場 ：SANKI.BLD
所在地 ：〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-5
アクセス：大阪メトロ「本町駅」(15番出口) 徒歩5分／
大阪メトロ「心斎橋駅」(3番出口) 徒歩7分
参加費 ：無料(予約不要)
これまで名古屋、札幌、福岡、仙台で開催し大好評を博した「ジュエルーム」が、ついに関西地方に初上陸。
オレフィーチェこだわりのジュエリーを実際に試着し、その輝きやデザインの美しさを直接体感できます。
500点以上のジュエリーを試着できる本イベントにて、オレフィーチェのジュエリーとの特別な出会いを体験できます。
■ジュエルームの特徴
● 500点以上のジュエリーを試着可能
オンラインショップで人気のアイテムから最新作、限定アイテムまで、豊富なラインナップを用意。
● ジュエリーコーディネーターによるアドバイス
リングサイズの測定や、お手持ちのジュエリーとのコーディネート提案など、専門スタッフがサポートします。
● 来場者限定特典
イベントに来場いただいたお客様には、特別なクーポンをプレゼントします。
ジュエリーをお得に購入するチャンスです。
● 購入はオンラインショップで
会場にレジはございません。
試着いただいたジュエリーは、オンラインショップより購入できます。
■ジュエルームはこんな方におすすめ
1テーブルにつき1台の鏡を用意する試着スペース
● オンラインで気になっていたジュエリーを実際に試着したい方
● 一人でじっくりジュエリーを選びたい方
● プレゼント選びの参考にしたい方
● スタッフに付きっきりで接客されるのは少し緊張してしまう方
■ジュエルームの楽しみ方
ジュエルームの流れは至ってシンプルです。
展示されているジュエリーの中から、試着したいジュエリーの名前をオーダーシートに記入するだけ。
あとはスタッフがお席までジュエリーをお持ちします。
ジュエリーの試着は何度でも可能です。
お時間の許す限り、たくさんのジュエリーをご試着ください。
イベントの流れ
福岡会場の様子
札幌会場の展示
■注意事項
● 展示品はすべて試着用サンプルとなりますので、その場でのお持ち帰りはできません。
● 専用駐車場はございません。
お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください。
「ジュエルームin大阪」で、ぴったりのジュエリーを見つける特別な時間を楽しめます。
