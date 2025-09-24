この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ダイソー&セリア】こりゃ絶品すぎ…‼︎今話題の収納•キッチン•便利グッズetc… と題した動画で、主婦YouTuberのshinoさんが、ダイソーやセリアの最新購入品を紹介しながら、その使い心地や魅力を熱く語った。



動画の冒頭でshinoさんは、「セリアで買えるんですか?みたいな わぁ、すごい これ100円はすごいね」と驚きの声を上げながら、今100均で買える便利グッズや収納アイテムを次々と取り上げる。今回特に注目されたのは、ダイソーの「ハンディラップ詰め替えタイプ」。shinoさんは「幅が10センチ、長さが50メートル、ペタつかない、簡単結束。これが詰め替えタイプのやつなんだけど、この詰め替え用が100メートルで100円。カインズと比べてもダイソーは安い」とコスパの良さを強調。さらに「結構良さげだぞ。これ100円なんだすご」と実際に手に取った感触や使い勝手を細かくレビュー。「わたし、もうラップの達人なの。巻くのめっちゃうまいから」と経験談を交えつつ、「実際に使ってみても問題なく使える」と太鼓判を押した。



続いては、ダイソーの話題商品「ソファーかけフェルト収納」。「これ、使い方が分かりにくいけど、実際に使ってみたら意外と使いやすい」と語り、「意外と、わ、すごい なんか見た目も変かなって思ったけど そうでもないのよ 馴染んでる、このお家に」と実際にソファーやベッドに取り付け、収納力や見た目をレポート。「マチもあって、意外とたっぷり入るのでとっても使いやすかった」と主婦ならではの目線で評価した。



また「ソフトヘアゴムセット」については「よく伸びて切れにくい。一本で華やかになるのでめちゃくちゃ便利なゴムだと思いました」と語り、セリアで購入した「バゲッジキーパー」や「連結スイングダスト」などのカー用品についても、「まさかのセリアで買えるんですかーみたいな超絶いいじゃん」と興奮気味に紹介。「ちゃんと固定できますね。100円でこれは最高だね」とコスパ重視の評価も光った。



調理アイテムにも言及し、「もっともっとのチキンタツタ弁当がめっちゃ好きなの。あのおろしを再現するために使ってるのは全部100均」「これを100均にして混ぜんのよ そうするとめちゃくちゃ美味しい大根おろしになるの」と実体験を披露。主婦ならではの工夫や活用術にも説得力がある。「日々料理も100均を使って100均に助けられている」と語り、生活の中で100円アイテムが欠かせない存在となっている様子が伝わった。



最後にshinoさんは「このチャンネルではこんな感じで、私主婦shinoが100均購入品紹介を中心に、収納だったりDIYだったりその他主婦の日常をアップしています」と締めくくり、「ぜひコメントや高評価もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう」と視聴者に呼びかけて動画を終えた。