◇ア・リーグ ガーディアンズ 5―2 タイガース（2025年9月23日 クリーブランド）

ア・リーグ中地区で23日（日本h時間24日）にタイガースを破り、最大15.5ゲーム差を追いついて首位に並んだガーディアンズは、元々「投手育成工場」として知られる球団だ。スモールマーケットで資金力は乏しいものの、ドラフトで獲得した若手を巧みに育成して戦力化してきた。

この日、タイガースのエース左腕タリク・スクバル（28）に投げ勝ったのはギャビン・ウィリアムズ（26）。2021年ドラフト1巡目指名で、今季は31試合167回2/3を投げ、12勝5敗、防御率3.06という好成績を残している。

他にも20年ドラフト2巡目のローガン・アレン（27）が8勝11敗、防御率4.14で、21年5巡目のタナー・ビビー（26）が11勝11敗、防御率4.34。さらに22年ドラフト2巡目のパーカー・メシック（24）はシーズン終盤に昇格し、6試合で34回2/3を投げ、3勝0敗、防御率2.08と鮮烈なデビューを飾った。

加えて、昨オフに一塁手ジョシュ・ネイラーをダイヤモンドバックスにトレードして獲得したスレード・セコーニ（26）が7勝6敗、防御率4.15。2年前にパドレスから加入したジョセフ・カンティーヨ（25）も5勝3敗、防御率3.21とローテーションを支えている。

一方、打線はチーム打率30位、出塁率29位、長打率28位とリーグ最下位クラス。それでも9月5日以降は16勝2敗と快進撃を続けている。その原動力となっているのが投手陣だ。この期間、先発陣は計114イニングで防御率1.34という驚異的な数字を記録。しかもこの間、いずれの先発も1試合で3失点以上を喫していない。投手力を武器にしたチームの伝統が、再び花開いている。