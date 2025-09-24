【明治安田J1リーグ】ファジアーノ岡山 0ー0 横浜FC（9月23日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】「危険アフタータックル」が足首を削った瞬間

激しいアフタータックルが足首を削った。危険なプレーにスタジアムは騒然となり、相手の選手や監督も猛抗議した。

9月23日のJ1リーグ第31節で、ファジアーノ岡山と横浜FCが対戦。その6分のことだ。

岡山のMF末吉塁が自陣の左サイドで前線へのロングボールを蹴ろうとした瞬間、横浜FCのFWルキアンが遅れ気味に右足を大きく広げたスライディングタックル。すると、ルキアンの残り足の左足が、末吉の左足の足首に直撃した。

末吉が倒れ込み悶絶する中、ルキアンにはすぐさまイエローカードが提示される。岡山の選手たちは主審に猛抗議し、木山隆之監督も激昂しながらジェスチャーで第4審判に異議を唱えた。

解説・森崎浩司氏は「末吉選手がボールを蹴った後の左足に入ってしまいましたから。少し危険なタックルになりましたね。かなり勢いもありました」とコメント。さらに、「ルキアン選手の意識からすると、立ち上がりで前から行けるところはしっかりとプレスに行きたいというものだったと思いますけど、残り足の左足が末吉選手の足首に入ってしまいましたから危ないプレーになりました」と選手目線に立ちながらも釘を刺した。

この一部始終には、ファンもSNS上で反応。「ルキアン何したいんだよ…」「危険だよ」「ルキアンこわ」「過剰な力だと思うけどレッドにならないの？」「足の出し方が怖い」「壊そうとすんなよ」「勢いが危ない」「レッドカードちゃうん？」などの反響が目立った。

なお、試合は0ー0でタイムアップ。岡山は連敗を3でストップし、横浜FCは今季初の連勝を逃した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

