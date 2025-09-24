【ニューヨーク＝太田晶久】石破首相は２３日夜（日本時間２４日午前）、米ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。

イスラエルによるパレスチナ自治区ガザでの地上作戦を強く非難し、作戦の即時停止を要求した。イスラエルが「２国家解決」への道を閉ざすような行動に出た場合は、「新たな対応をとる」とけん制した。

首相は、地上作戦の拡大について「人道危機を著しく悪化させるものであり、我が国として断じて容認できず、この上なく強い言葉で非難する」と述べた。ガザの人々の苦難を「看過することは、断じて許されない」とも強調した。

日本が一貫して支持してきたイスラエルとパレスチナ国家が共存する「２国家解決」については、「極めて深刻で憂慮すべき局面にある」との認識を示した。その上で、パレスチナの国家承認については「『するか否か』ではなく、『いつするか』の問題だ」と表明した。

日本政府は、米国への配慮などから現時点でパレスチナの国家承認は先送りしたものの、将来的な承認を視野に入れている。

首相は演説で、創設８０年を迎える国連の改革も訴えた。ロシアによるウクライナ侵略を例に、安全保障理事会が「十分に機能を発揮できていない」とし、常任・非常任理事国の拡大を求めた。

首相は、戦後８０年を迎えた日本の歩みについても触れ、「アジアの人々は、戦後、日本を受け入れるにあたって寛容の精神を示してくれた」と強調した。その上で、日本は「不戦の誓いの下、世界の恒久平和の実現のため、力を尽くしてきた」と振り返り、「分断よりも連帯、対立よりも寛容を」と訴えた。今後も「世界から求められる国」として世界をリードする決意も示した。