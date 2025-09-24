少し買い物に行こうと家を出たら、窓越しに4頭の大型犬が…。まさかの熱視線を送る可愛すぎる光景は記事執筆時点で202万回を超えて表示されており、7万件のいいねが寄せられることとなりました。

買い物に行こうと家を出たら、4頭の大型犬が…

Xアカウント『@pu_channeldesu』に投稿されたのは、4頭のゴールデンレトリバーさんたちの姿。

この日、飼い主さんが少し買い物に行こうと家を出て、ふと窓のほうを振り返ると…そこには、後ろ髪を引かれずにはいられない光景が広がっていたといいます。

まさかの『熱視線を送る光景』に反響

カーテンの隙間からぴったりと寄り添いながら、自分たちを置いて外出する飼い主さんにじーっと熱視線を送っていたという「ぷぅ」さん、「つゆ」さん、「もも」さん、「なな」さん。

ケルベロスのようなフォーメーションを組んでいたというぷぅさん、つゆさん、ももさん。そしてレースカーテンの向こう側で、実は一番鋭い眼光を向けていたというななさん。

思わず引き返してしまいそうになるその微笑ましい光景は、多くの大型犬ファンの方を悶絶させ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「4頭？って思ったら、カーテンの向こう側にいたｗ」「カーテンの後ろｗｗ」「うちも同じです」「最上級に可愛い」「おわかり頂けただろうか？案件だった」など多くのコメントが寄せられています。

ゴールデンレトリバー家族の日常

『ぷぅやんち』で暮らす、実の親子である4頭のゴールデンレトリバーさんたち。血縁関係にあるとはいえ、それぞれ個性たっぷり。お家でのんびり過ごしたりイタズラをしたり、みんなでお散歩を楽しんだり、その日々はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすゴールデンレトリバー家族の日常は日々多くの人々にゴールデンレトリバーの魅力や癒やしを届け続けています。

