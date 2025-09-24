中日18歳内野手は「ドラゴンズの未来」プロ初スタメンでプロ初安打、豪快なフルスイングが話題「サード争い、楽しみすぎる」
ドラ3ルーキー、森駿太はバットを折りながら右前へ運び、プロ初安打をマークした（C）産経新聞社
中日は9月23日のヤクルト戦（神宮）に3−0と勝利し、3連勝。
4回に上林誠知の17号2ランが飛び出すと、9回にも主砲、細川成也の18号ソロで加点した。
【動画】中日ドラ3ルーキーの森駿太はプロ初安打で力強い打撃を見せた
先発のカイル・マラーから6投手の継投で完封勝利をあげた。
また試合で光ったのは高卒ドラフト3位ルーキーの森駿太にもあった。
大型内野手として本格成長が期待されている森駿太は23日に昇格、即「7番・三塁」で先発出場。
3回の第1打席は死球、2点リード、5回先頭で回ってきた第2打席で、ヤクルトの先発、サブマリン右腕、下川隼佑の低めのスライダーを詰まりながらも、右前へ運んだ。
プロ初のHランプをともし、これには神宮を訪れたドラゴンズファンからも大歓声となった。
神奈川・桐光学園高からドラフト3位入団。188センチ、93キロの恵まれた体格からなる豪快なフルスイングが持ち味、大型内野手として成長が期待されている。
ファームでは73試合に出場。すでに8本塁打もマークしている。
すでにチームはBクラスも決まり、来季へ向けて若手切り替えモードに入る中、早速現れたフレッシュな新戦力にはネット上でも「フルスイングが魅力的すぎる」「村上級のポテンシャルある」とヤクルトで令和の三冠王に輝いた村上宗隆級の大型スラッガーへの成長を期待する声や、「えぐいぜ、18歳」「これぞ、ドラゴンズの未来」という声とともに「サード争い、楽しみすぎる」と石川昂弥、高橋周平らと争う、ホットコーナー争いに目を向ける声も出始めた。
井上一樹監督就任1年目となった今季は中盤まで粘り強く戦い、Aクラス入りも期待されたが、終盤に息切れした。上昇気流をとらえるためには若手の伸びしろが欠かせない。
始まったばかりのプロ生活をどう彩っていくのか。背番号31の勇姿に引き続き、注目が集まっていきそうだ。
