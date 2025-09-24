◇MLB ダイヤモンドバックス-ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が先発登板。3回にグラブ側の手に打球が当たるアクシデントがありましたが続投し、後続を三者連続三振に抑えました。

ダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼DH」で先発出場の大谷選手。2回までに3つの三振を奪い、初回、2回といずれも三者凡退で立ち上がります。

しかし3回、先頭打者に3球目のストレートをはじき返されると打球はピッチャー強襲。ライナーで大谷選手の左手に当たり、内野安打とされます。

大谷選手は打球が当たった瞬間は痛そうな表情を見せましたが、心配するチームメートにはサムズアップし無事をアピールします。

デーブ・ロバーツ監督もマウンドにかけ寄りましたが、そのまま続投となった大谷選手。この試合初めてのランナーを出しましたが、続く打者を99.5マイル(約160.1キロ)のフォーシームでファウルチップを奪い空振り三振とします。

続く打者に対してはカーブを低めに落として空振り三振。さらに次打者はフォーシームを続けて空振り三振とし、この回はヒットのあと三者連続三振と素晴らしい投球を披露しました。

ライナーが直撃するアクシデントに、SNSでは「大丈夫？」「無事であってほしい」などと心配の声が上がっていましたが、後続をきっちり抑えて無失点で切り抜けた大谷選手。ファンは「アドレナリン出たかな？」「大谷さん無双モード」といった反応を見せています。