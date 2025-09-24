ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î190cmÆ±Î½¤È°ì¿¨Â¨È¯¡ª¡©¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â·ö²Þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¶¤¬¾¡¤Ä¡£¤¿¤Ö¤ó¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ
º£²Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡£
25ºÐ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÁáÂ®³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ÎÏÃ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¿û¸¶¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿ÍFW¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¿û¸¶¤ÈâË¤ß¹ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤è¡Êµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿û¸¶¤â¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â·ö²Þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¶¤¬¾¡¤Ä¡£¤¿¤Ö¤ó¤Í¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190cm¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£
¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¸Å½ý¤Î±Æ¶Á¤ÇÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤Ï¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤ò´°Î»¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤¬100%¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2ÅÙ¤Î½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿ÙÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬½½»ú¿ÙÂÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤È2020Ç¯¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Á·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7¤Ä¤Î»ö·ï¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ØBild¡Ù¤Ï¡Ö¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤Î3½µ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¶þ¶¯¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å°Ê¾å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏSNS¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡Ù¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£Snapchat¤Ç¤â½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÌäÉä¤Î¤Ä¤¯´ñÌ¯¤ÊÅê¹Æ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£