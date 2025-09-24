スポーツライブ＋の番組「真中満が行く！」は、東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満がMCを務め、全国の球場や周辺施設を訪ね歩き、その魅力を発信する野球旅番組だ。監督やコーチ、選手へのインタビューはもちろん、球場施設の見学やグルメ紹介、イベント参加など、真中自身が"ぶらり旅"感覚で楽しみながらレポートしてきた。今シーズンからは特集回に球団OBゲストを迎え、中日ドラゴンズ篇では川上憲伸、埼玉西武ライオンズ篇ではGG佐藤、オリックス・バファローズ篇ではT-岡田とともに球場巡りを実施している。

そして、番組の人気イベント『伝説ライブ』が今年も開催決定！昨年・一昨年に続き大盛況となった公開収録イベントが、11月7日(金)に渋谷区文化総合センター大和田・さくらホールで開催される。当日は番組振り返りトークやクロストーク、会場限定の抽選会に加え、"あの伝説"が再び甦るかもしれない歌唱ライブも予定されている。

出演はMC・真中満のほか、昨年に続いて元プロ野球選手の五十嵐亮太、進行アシスタントの山田幸美。さらに豪華ゲストの登場も予定されており、詳細は番組公式サイトで順次発表される。今回は真中に、番組で印象に残っているエピソードやイベントへの意気込みを聞いた。

――これまで取材した中で特に印象に残っている球場や人物、エピソードはありますか？

「広島東洋カープの由宇練習場ですね。『こんなに遠いところで野球をやっているんだな』という印象でした。球場自体はとてもきれいで景観も良かったんですが、取材したのが暑い時期で、ロケはなかなか大変でした(笑)。でも帰りに食べたいちごパフェがすごく美味しくて、それも含めて強く印象に残っています」

――解説や指導とはまた違う、"球場を歩くナビゲーター"としての面白さは？

「現役時は、球場の中でプレーするので、球場の外に目を向けることはほとんどなかったんです。各球場を巡って見て、ファンの人が楽しめるように、球場の外でもいろんな努力をしているんだなと感じました。種類が豊富な飲食ブースやグッズショップも含めて、ファンの人に喜んでもらえるように球団が工夫しているなというのが全体的な印象ですね」

――今回『伝説ライブ』は3回目となります。過去2回で印象に残っているエピソードはありますか？ ※第1回は石川雅規・坂口智隆、第2回は青木宣親・五十嵐亮太がゲスト

「亮太と枝豆対決ですね。必死になりすぎて口に入れたんですけど、噛むのを忘れたところは自分でもなんかおかしくて(笑)。枝豆で口の中がパンパンになって、ちょっと吐き出しそうになりました。放送できない状態になりそうでちょっと危なかったですけど、無事なんとか放送もできてよかったです！」

真中満と五十嵐良太の枝豆対決

――公開収録では、観客とどんな一体感を作りたいですか？

「本当に1回目も2回目も、皆さんと一緒に非常に楽しく盛り上げられたので、またみんなと一体化して、楽しいイベントになればと思いますね。今回はアキレス腱の状態がいいので、頑張れればと思います」

――イベントならではの楽しみは？

「普段から素なんですけど、よりフランクな感じで僕たちが見られればというふうに思いますので、ヤクルトのファンに限らず、ファンの皆様が各自タオルなり、グッズなり、いろいろ持ってきてもらって盛り上げてもらえればと思います」

――最後に、この記事を読んでいるファンに向けて一言お願いします

「絶対楽しいと思うので、ぜひ参加してください！！」

イベント情報

真中満が行く！〜伝説ライブ3 in 渋谷〜

開催日時：2025年11月7日(金)18:00会場/19:00 開演(予定)

開催場所：渋谷区文化総合センター大和田 4Fさくらホール

https://shibu-cul.jp/sakurahall



チケット情報

<一般販売> 2025年9月10日（水）15:00〜

⑴ 一般席 5,500円（税込）

⑵ 特典付きプレミアム席 10,500円（税込）

（特典：前方4列確約／真中満プロデュースグッズ付き ※特典は変更・追加の可能性がございます。）

https://eplus.jp/manaka-mitsuru/

