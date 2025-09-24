「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。投手では三回にトーマスの放った打球が左手グラブ付近を直撃するアクシデントに見舞われ、球場が騒然となった。

打球速度１７０キロの強烈ライナー。すぐに心配顔のロバーツ監督がベンチを飛びだし、状態を確認した。球場が騒然とするアクシデントだったが、大谷は笑みを浮かべて問題がないことを伝え、そのまま続投となった。続くマッキャンを１６０キロで三振に仕留めると３者連続三振に抑え、不安を一掃した。

節目のメジャー通算１００試合目の登板。初回、先頭ペルドモに対して２球目、１５１キロカットボールで右飛。バットをいきなり真っ二つにへし折り、球場をどよめかせた。折れたバットの一部が一塁ベンチ側防球ネットの上部まで飛んだ。

２番マルテは二ゴロ。３番キャロルは２球目に１６０キロの直球で空振りを奪うと、５球目は１２８キロのカーブで見逃し三振を奪った。初回は１１球で三者凡退。二回も危なげなく三人で抑えた。

この日はレギュラーシーズン最後のリアル二刀流。初回の打席では右腕ファットと対戦し、二ゴロ。第２打席は三飛に倒れた。