◆米大リーグ オリオールズ６―０レイズ（２３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

オリオールズ・菅野智之投手が２３日（日本時間２４日）、来季から米大リーグで導入されることが決まった「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ＝Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｂａｌｌ―Ｓｔｒｉｋｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｓｙｓｔｅｍ）について言及した。

これまで通り原則として球審がボールとストライクを判定するが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械判定される。各チーム２度のチャレンジ権を持つもので、成功すれば回数は減らないルールだ。「間違いなく野球は変わると思う。たった１球のストライク、ボールかもしれないけど、それで流れが変わるときもある」と見解を示した。

今季はここまで２９試合に登板し１０勝９敗、防御率４・５４。来季もメジャーでプレーする考えを明かしている。新たなシステムの導入により「バッターの見極めというか、ストライクゾーンの目付けも変わってくると思うし、よりピッチャー、キャッチャーでの仕事は増えるんじゃないかなと思う」と語った。