「わぁっ！大丈夫？」赤信号減速中の母娘乗る車に“爆発”のような衝撃「まさか逃げるとは」追突してきた車はそのまま逃走　千葉

「爆発かと」追突され大きな衝撃

千葉・成田市で7月27日、後ろから車に追突される瞬間を車内のドライブレコーダーが捉えた。

運転席の女性：

わぁっ！

後部座席に娘を乗せ塾へ向かっていた女性。信号が赤になりスピードを落とし始めたその時…衝撃音が鳴り響く。

運転席の女性：

わぁっ！大丈夫？

後部座席の娘：

うん

女性は体が前に揺れ、ジュニアシートに座っていた娘は一瞬はね飛ばされているのが確認できる。

当時の状況について女性の夫は…

被害者の夫：

妻はぶつけられたと思ったそうだが、娘は後ろで爆発したんじゃないかと。

車の後方部分を確認すると、べっこりと大きなへこみができていた。

この時、追突してきた車の助手席のドアが一瞬開く。

人が降りてくるそぶりもあったがすぐに閉まってしまう。

追突車はそのまま当て逃げ

相手の運転手と話し合いをしようと一度車に戻り、道路の端に寄せて停車。

しかし、相手はその場から立ち去って行ってしまった。

被害者の夫：

まさか相手が逃げるとは思っていなかったので、二重にびっくりした。

この事故で、後部座席に乗っていた娘がケガをした。

警察は、ひき逃げ事件として捜査している。

（「イット！」9月23日放送より）