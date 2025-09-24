「わぁっ！大丈夫？」赤信号減速中の母娘乗る車に“爆発”のような衝撃「まさか逃げるとは」追突してきた車はそのまま逃走 千葉
「爆発かと」追突され大きな衝撃
千葉・成田市で7月27日、後ろから車に追突される瞬間を車内のドライブレコーダーが捉えた。
運転席の女性：
わぁっ！
後部座席に娘を乗せ塾へ向かっていた女性。信号が赤になりスピードを落とし始めたその時…衝撃音が鳴り響く。
運転席の女性：
わぁっ！大丈夫？
後部座席の娘：
うん
女性は体が前に揺れ、ジュニアシートに座っていた娘は一瞬はね飛ばされているのが確認できる。
当時の状況について女性の夫は…
被害者の夫：
妻はぶつけられたと思ったそうだが、娘は後ろで爆発したんじゃないかと。
車の後方部分を確認すると、べっこりと大きなへこみができていた。
この時、追突してきた車の助手席のドアが一瞬開く。
人が降りてくるそぶりもあったがすぐに閉まってしまう。
追突車はそのまま当て逃げ
相手の運転手と話し合いをしようと一度車に戻り、道路の端に寄せて停車。
しかし、相手はその場から立ち去って行ってしまった。
被害者の夫：
まさか相手が逃げるとは思っていなかったので、二重にびっくりした。
この事故で、後部座席に乗っていた娘がケガをした。
警察は、ひき逃げ事件として捜査している。
（「イット！」9月23日放送より）