はま寿司、1貫税込110円「三陸産 大切り銀鮭」「いか刺しのうに和えつつみ」など発売

寿司チェーン「はま寿司」は9月25日、全国の651店舗で期間限定のフェア商品3種を発売する。

今回のフェアでは、1貫110円(税込、以下同)で提供する「三陸産 大切り銀鮭」「いか刺しのうに和えつつみ」、1貫176円の「噴火湾産 ほたて」を取りそろえる。

〈「はま寿司」期間限定3品〉

フェアで販売する3品の詳細は以下の通り。一部店舗では価格が異なる。また、商品はなくなり次第終了。

◆三陸産 大切り銀鮭

三陸の豊かな海で水揚げされた銀鮭は、旨みたっぷりだという。1貫税込110円。

◆いか刺しのうに和えつつみ

甘みと程よい食感のイカと、ウニの風味を楽しめる商品。海苔で包んで味わう。1貫税込110円。

◆噴火湾産 ほたて

火山が多く豊かな自然に恵まれた北海道の噴火湾で育ったホタテ。柔らかな身と甘みが特徴。1貫税込176円。

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念したキャンペーンを開催する。抽選で合計40人に、はま寿司で使える食事優待券(5,000円分)が当たる。

公式Xでフェア開催を記念したキャンペーンを実施