º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡´üÂÔ¤È´í¸±À¤¬º®ºß¡Ö»Íµå¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç£µ·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹äÏÓ¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿£¸»î¹ç¤Ç¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£²»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯àÈëÌ©Ê¼´ïá¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡×¤È´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ËÀø¤à´í¸±À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó°Ê³°¤Î°ÂÄê¤·¤¿Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òº¸±¦¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡×¡ÖÈà¤¬£³£Á¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀïÎ¬¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉÔ°Â¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï·ò¹¯»þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥×¥é¥¹É¾²Á¤Îµå¼ï¤À¤Ã¤¿¡£µß±çÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â®µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ø£Æ£á£î£Ç£ò£á£ð£è£ó¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÇØÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Íµå¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¾å¡¢½éµå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿£³£´²ó£±¡¿£³¤ÇÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï¡Ö£²£²¡×¤Ç»àµå¤Ï¡Ö£³¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤¹¤ëÁ°½Ð¤ÎÊÆ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤Ï¡Ö£µ£·¡¦£±¡ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éµå¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤¸¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÂÇ¼ÔÍÍø¤ÇÂÐÀï¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÇ¯´Ö¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤»¤¤¤¼¤¤ÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ç½ª¤ï¤ëËÁ¸±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê»ý¤Á¾ì¤Ç¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£