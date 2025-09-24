A BATHING APE(R)とマーベル『ファンタスティック・フォー』がコラボ ─ 遊び心あふれるスニーカーとTシャツが一挙登場

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R)、BAPE(R)）とマーベル・コミック『ファンタスティック・フォー』がコラボレーションしたカプセルコレクションがリリースされる。

1961年、スタン・リーとジャック・カービーによって創造された『ファンタスティック・フォー』は、マーベルにおける“ヒーローチーム”の原点とも言える作品。未知の宇宙線を浴びて特殊能力を得た4人の宇宙飛行士が、それぞれの力を駆使しながら悪に立ち向かい、仲間としての絆や葛藤を乗り越えていく物語は、時代を超えて世界中のファンに愛され続けている。2025年には（MCU）より映画『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップ』が公開されたことも話題となった。

このコレクションでは、BAPE(R)のアイコンスニーカー「BAPE STA(TM)（ベイプスタ）」とTシャツがラインアップ。BAPE(R)が掲げる“Fearless Expression（恐れなき自己表現）”の精神を体現するように、ヒーローたちの個性を大胆にストリートスタイルへと昇華させたデザインに仕上がっている。

スニーカーでは、「ファンタスティック・フォー」のメンバー、ミスター・ファンタスティック＆インビジブル・ウーマン（ブルー）、ヒューマン・トーチ（レッド）、ザ・シング（イエロー）をはじめ、宿敵である「ヴィラン」たちから、ギャラクタス＆シルバーサーファー（ピンク）、ドクター・ドゥーム（グリーン）をフィーチャー。それぞれのキャラクターイメージを反映させたカラーリングで展開し、シューレースチャームには象徴的な「4」のロゴを刻印。さらに、パッケージにはブリスターパックを採用し、まるでフィギュアのような遊び心あふれる仕様に。

Tシャツは全4型を展開。「LOGO TEE」は、ファンタスティック・フォーのロゴとコミックタイトルロゴ、BAPE(R)の代表的なカモフラージュ柄“ABC CAMO”を組み合わせたデザイン。チームメンバーのキャラクターと、単色仕様の“SOLID CAMO”を掛け合わせた「FANTASTIC FOUR TEE」も登場する。さらに、ギャラクタスとシルバーサーファーをフィーチャーし、“SOLID CAMO”と融合させた「GALACTUS & SILVER SURFER TEE」、ドクター・ドゥームと“SOLID CAMO”を組み合わせた「DR. DOOM TEE」もラインアップ。いずれもキャラクターの個性を引き立てつつ、BAPE(R)らしいストリート感のあるグラフィックに仕上がった。

本コレクションは、2025年9月27日（土）より、A BATHING APE(R)正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売。