リッター「約23km」走る！ トヨタ新「5人乗り“4ドア”セダン」発表！ 全長4.6mの「ちょうどイイサイズ」でちょっぴり「ワイドボディ」！ 新「カローラ」2026年モデルカナダで登場

ガソリン車にもデジタルメーターを標準装備化

トヨタのカナダ法人は2025年9月10日、ガソリンとハイブリッドの計10グレードで構成する2026年型「カローラ」を発表しました。

果たして2025年モデルからどのように進化したのでしょうか。

2026年モデルの新「カローラ」カナダ仕様、どこが変わった!?

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「5人乗り“4ドア”セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

カローラは世界的ベストセラーの小型セダンです。北米では12代目のプラットフォーム「TNGA-C」を採用し、快適な5人乗りキャビンと扱いやすいサイズ、充実したコネクテッド機能を備えます。

これまでも年次改良を重ね、実用性と安全性を磨いてきました。

エクステリアは低重心のプロポーションにJ字型バイビームLEDヘッドランプや押し出しの強いグリルを採用しました。

カナダ仕様のボディサイズは、全長4631-4636mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2700mm。

日本仕様のカローラ（全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mm）よりも全体に大柄で、細部のデザインも異なります。

インテリアは視界に配慮したインパネ形状と上質素材を用い、直感的に操作できる設計としました。「トヨタ・マルチメディア」はワイヤレスのApple CarPlay／Android Autoに対応し、音声・タッチ・視覚のインターフェースを最適化しています。

2026年モデルでは、全車にトヨタ・マルチメディアと「トヨタセーフティセンス3.0」を標準装備しました。

パワートレインは2リッター直列4気筒＋Direct Shift CVT（169hp／151lb-ft）を中心とするガソリン系に加え、1.8リッター直列4気筒ガソリンエンジン＋電動モーターのハイブリッド（システム138hp）を設定。

ハイブリッドは電子制御オンデマンドAWDを選択可能で、燃費は複合で最小4.4L／100km（約22.7km／L）を実現します。

装備の改良も大きなポイントです。

ガソリン車は7インチデジタルメーターを標準化し、ハイブリッドSE／XSEには12.3インチのデジタルメーターを新採用。さらに一部グレードにタイヤ空気圧監視システムを追加し、利便性と安全性を向上させています。

グレードはガソリン系がL、LE、LE Upgrade、SE、SE Upgrade、XSEの6種、ハイブリッドがLE、LE AWD、SE AWD、XSE AWDの4種です。

装備はグレードに応じ、パワームーンルーフ、ワイヤレス充電、JBLプレミアムオーディオ、12.3インチメーター、10.5インチマルチメディア、電動パワーシートや後席シートヒーターなどを用意します。

カナダにおける新カローラ2026年モデルの価格は、ガソリンモデルが 2万4520カナダドル（約262万円）から3万2840カナダドル（約351万円）、ハイブリッドモデルが2万7740カナダドル（約297万円）から3万7215カナダドル（約399万円）です。

※ ※ ※

価値、信頼性、手の届きやすさを核に、装備強化と豊富な選択肢で磨き上げたのが2026年型カローラです。

カナダ市場においても、日常の使いやすさと先進装備の充実によって、定番の地位を一段と確かなものにしています。