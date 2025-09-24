超スポーティなカワサキの新「スポーツツーリング」モデル 「Ninja1100SX」シリーズ2026年モデルを欧州で発表 充実装備の上級グレード「SE」も登場

新色を採用した2026年モデル

カワサキ・ヨーロッパは、2025年9月11日に「Ninja 1100SX」と「Ninja 1100SX SE」の2026年モデルを発表しました。

同モデルは、スポーティなライディング感覚とツーリングでの快適性を両立したスポーツツアラーモデルとなっています。

カワサキ「Ninja 1100SX SE」2026年モデル（欧州仕様）

2020年モデルとして登場した「Ninja 1000SX」の後継機種である「Ninja 1100SX」は、排気量を1043ccから1099ccに拡大した水冷4ストローク並列4気筒エンジンを搭載しています。

高速走行時のギア変更頻度を抑えるため、トランスミッションの5速と6速のギアレシオが見直された同モデルには、自動で速度を一定に保つエレクトロニック・クルーズ・コントロールや、パワーモード、コーナリング・マネージメント、K-TRCトラクション・コントロール、インテリジェント・アンチロック・ブレーキシステムなどの最新電子制御を搭載しています。さらに1500rpmという低回転から使用可能なクイックシフターも装備されています。

また、ロングツーリングでの給油回数を減らすことができる容量19Lの燃料タンクも特徴の一つで、タンデムグリップとステップ部にはパニアケースを差し込むクリーンマウントパニアシステムを採用し、4段階角度調整が可能なスタイリッシュなウインドシールドも装備しています。

標準装備として、GPS機能付き前後ドライブレコーダー、USB Type-Cポート、グリップヒーター、ETC2.0、ヘルメットロックなども用意されています。加えて、音声コマンドによる新たな連携機能を持つスマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」にも対応しています。

なお、上級グレードとなる「Ninja 1100SX SE」では、オーリンズ製S46リアショックアブソーバー（リモートプリロード調整機能付き）、ブレンボ製M4.32フロントブレーキキャリパー／マスターシリンダー／ディスクローター、ステンレス製メッシュブレーキホースなどを装備し、より高い水準の走行性能を実現しています。

カラーリングについては、「Ninja 1100SX」の2026年モデルにはメタリックブリリアントゴールデンブラック／メタリックカーボングレーが、「Ninja 1100SX SE」にはメタリックディープブルー／メタリックディアブロブラックとエメラルドブレイズドグリーン／メタリックディアブロブラックが用意されています。