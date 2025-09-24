とんねるず木梨憲武、高校時代の秘蔵ショット公開「貴重」「当時から面白いキャラなの分かる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が、24日までに自身のInstagramを更新。高校時代の貴重な写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木梨憲武、高校時代の変顔ショット
木梨は「帝京高校サッカー部 昭和54年全国高校サッカー選手権大会優勝同期メンバー」と当時を振り返り、「2025、暑い秋、古沼先生とともに学芸大学前、中華で再会！！」と恩師や同期との久々の集まりを報告。白いシャツを着た高校時代の帝京高校サッカー部メンバーが集合している写真や、“くさつ”の看板の前で木梨が変顔を披露している写真などを公開し、「会費7000円の大爆笑の5時間！部員全員64歳、第2の人生ジジイ世代！」と楽しい再会の様子を綴っている。
この投稿に、ファンからは「貴重で激アツな写真」「当時から面白いキャラなのが分かる」「青春時代を謳歌してますね」「45年経っても仲良しで素敵」「高校時代から変わらない木梨さん」「素敵な会の共有ありがとう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
