今田美桜「あんぱん」最終回直後に「あさイチ」出演決定 台本にない涙・夫婦の絆見せた舞台裏明らかに
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の今田美桜が、9月26日放送のNHK『あさイチ』（総合あさ8時15分〜）に出演することが決定した。
【写真】今田美桜「あんぱん」北村匠海に感じる“嵩らしさ”
この日の『プレミアムトーク』には、連続テレビ小説『あんぱん』最終回直後にヒロイン「のぶ」役の今田が登場。秘蔵映像もまじえて率直な気持ちを語る。
さらに、共演者が明かす今田との撮影エピソードも。1年間ともに歩んだ柳井嵩役の北村匠海が語る、台本にない今田の涙とは。のぶにとって初めてのお見合い相手で、夫となった若松次郎役の中島歩は、短い撮影期間で夫婦の絆を見せた舞台裏を語る。
そして、脚本・中園ミホ氏が託したセリフにどうこたえたのか。同番組では「のぶ」が紡いだ言葉の数々を振り返り、そこに今田が込めた思いを聞く。（modelpress編集部）
