整理収納しやすいポケット搭載で旅行を楽しくする【エース】キャリーケースがAmazonで販売中！
ドリンクホルダー付きで快適！旅の困ったを解決する【エース】スーツケースがAmazonで販売中！
スクエアのシルエットとブライトカラーが目を引くおしゃれなスーツケースシリーズ。 ジェンダーレスなデザインが特徴の、旅行のお供に便利な機能を搭載したスーツケース。 旅行中に荷物が増えたときにも便利な、お買い物袋等をかけれるフック付き。ごちゃごちゃになりがちなメインルームもポケットが充実しているので、整理整頓も簡単にできる。
容量63Lで3〜5泊程度の旅行に最適なサイズ感。内装は両面仕切りとマチ付きポケットを備え、荷物をすっきり整理できる仕様となっている。
折り畳み式ドリンクホルダーを背面に搭載。ペットボトルやコーヒーカップを安定して置ける便利な機能で移動中の快適さを高めている。
サイドフック付きでお土産袋や手提げを簡単に掛けられる設計。旅先で荷物が増えたときもスマートに対応できる工夫が施されている。
双輪キャスターによる高い旋回性とTSダイヤルロックを採用。安心感と操作性を兼ね備え、出張からレジャーまで幅広く活躍するスーツケースだ。
