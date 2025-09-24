【ほしな歌唄 制服ver.】 2026年4月 発売予定 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「ほしな歌唄 制服ver.」を2026年4月に発売する。価格は22,000円。

本製品は、マンガ「しゅごキャラ！」に登場する「ほしな歌唄」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

大人びていて、クールだけど実は実兄の「イクト」が大好きな彼女を、作中のイメージそのままに立体化しており、特徴的なツインテールやクールな表情、制服のディテールまで丁寧に造形している。

髪の毛は繊細な塗装で透け感を出しつつ、軽やかな印象となっており、ジャケットやスカートのリアルな質感表現や、十字架模様のアクセサリーの細かな造形にもこだわり、制服姿特有のゴシックで可愛らしい雰囲気を楽しめる。

またコトブキヤショップで購入すると、購入特典として「表情替えパーツ」が付属する。

コトブキヤショップ購入特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約264mm 素材：PVC（非フタル酸）、ABS、アクリル、鉄

(C)PEACH-PIT／講談社

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。