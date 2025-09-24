全グレードに全方位運転支援システム標準搭載

9月24日、日産自動車は新型『セントラ』を発表した。年内に米国市場で販売開始予定となる。最新のコネクティビリティのほか、全グレードに全方位運転支援システム（現地名：セーフティシールド360）を標準搭載したモデルだ。

【画像】Vモーショングリルが進化！新型『日産セントラ』 全21枚

エクステリアデザインは、フロント部分の進化したVモーショングリルに加え、薄型LEDプロジェクターヘッドライトを採用したのが特徴。



新型日産セントラ 日産自動車

インストルメントパネルには、クラストップとなる12.3インチのデュアルディスプレイに加えて、タッチセンサー式のエアコンスイッチパネルを搭載。64色のアンビエントライトも備えている。

さらに、8スピーカーのボーズ・プレミアムオーディオのほか、シートには高い耐久性を持ちながらナッパレザーのような触感を持つ合成皮革素材『テイラーフィット』を採用した。

パワートレインは、最高出力149hp、最大トルク146b-ftの2リッター直列4気筒エンジンを搭載し、エクストロニックCVTのチューニングを改善したことで、より自然で滑らかな加速を目指している。

また、ボディ剛性を前型比で6%向上させたほか、大型ダイナミックダンパーを採用し、路面からの振動を効果的に低減させることにより、静粛性と乗り心地を両立させている。

走行安定性と燃費の向上を実現

空力性能では、トランク、リアフェンダー、ミラーの形状に工夫を加えたほか、フラットアンダーボディによる空気抵抗の低減により、走行安定性と燃費の向上を実現している。

ドアをアンロックした際には、ターンシグナルランプ、ハイビーム、ロービーム、シグネチャーライティングが連動して点灯し、『ドライバーがドアを開ける前から高級感と先進性を演出』している。



新型日産セントラ 日産自動車

また、インテリジェントキーは、クルマに近づくと自動でロックを解除する『接近時アンロック機能』と、降車後にクルマから離れると自動でロックをする『降車時オートロック機能』を備え、日常での使い勝手をさらに向上させた。

運転支援技術では、『インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）』（現地名：ブラインドスポットインターベンション）を搭載し、車線変更時の斜め後ろの車両との衝突回避をアシスト。

また、プロパイロット（現地名：ProPILOT Assist）により、高速道路などの長距離運転の負担を軽減するほか、『インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）』により駐車時に支援を行う。

さらに、歩行者検知機能付き『インテリジェントエマージェンシーブレーキ』、『インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）』、『インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）』など、さまざまなドライブシーンで役立つ運転支援システムを拡充させた。