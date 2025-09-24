◇ア・リーグ レッドソックス 4―1 ブルージェイズ（2025年9月23日 トロント）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルージェイズ戦に「4番・DH」で先発し、4打数で二塁打を含む2安打をマークした。マルチ安打は3試合連続で、今季打率は.256となった。

2回先頭打者で内角の直球を叩き、右翼への二塁打。2死二塁から7番・ローの中前打で先制のホームを踏んだ。4回の第2打席も先頭打者で高め直球を中前打。第3打席は右飛、第4打席は中飛だった。

レッドソックスは1―1で迎えた6回にロー、9番・ナルバエスの適時打など4安打を集めて3点を勝ち越し。5回途中から4投手でノーヒット継投を演じ、9回はチャプマンが3者凡退で締めくくり、ア・リーグ東地区首位ブルージェイズとの3連戦に先勝した。

東地区3位のレッドソックスは既にポストシーズン（PS）進出を決めているブルージェイズと4ゲーム差、2位ヤンキースとは3差。ワイルドカード争いではヤンキースに次ぐ2位をキープし、4年ぶりのPS進出へ一歩前進した。