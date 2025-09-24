プリズムの香り♡ナルシソ ロドリゲスの新フレグランスコレクション

2025年10月1日（水）、ナルシソ ロドリゲス パルファムから「オールオブミー ナルシソ ロドリゲス」の新アイテムが登場します。日本上陸直後から注目を集めたフローラル ムスキーの香りを、ヘアミストやボディローション、シャワージェルでも楽しめるように♡さらにブランド初の“レフィル”も仲間入り。香りを纏う喜びと、環境へのやさしさを兼ね備えたコレクションに注目です。

髪や肌を彩る♡ケアラインが新登場

「オールオブミー ナルシソ ロドリゲス」の香りを全身で楽しめるケアラインが仲間入り。

センティッド ヘアミスト 30mL \6,490（税込）、センティッド ボディローション 200mL \8,250（税込）、センティッド シャワージェル 200mL \7,040（税込）。

美しいローズとゼラニウムの香りがミルキームスクと溶け合い、サンダルウッドが豊かな余韻を残します。動くたび、肌や髪からふんわりと広がる香りが魅力的です。

ブランド初♡サステナブルなレフィル

今回注目したいのが「オードパルファム レフィル」150mL \22,770（税込）。美しいボトルのまま、香りを詰め替えて長く愛用できるサステナブルな選択肢です。

朝露のように瑞々しいローズとゼラニウム、そして希少なミルキームスクのハーモニーは唯一無二。環境への想いも込められた新しいフレグランス習慣を提案してくれます。

私らしく輝く♡新しい香りのコレクション

「オールオブミー ナルシソ ロドリゲス」は、ありのままの自分を愛し、自由に表現する女性に寄り添うフレグランス。香りを纏うことで心まで解き放たれ、まるでプリズムのように多彩な輝きを放ちます。

ケアラインやレフィルが加わったことで、毎日の暮らしの中で香りを楽しむ幅が広がりました。新しい一歩を後押ししてくれる特別なコレクションを、ぜひ体験してみてくださいね♪