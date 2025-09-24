高畑充希＆井浦新＆北村匠海が“再会” 『にじいろカルテ』3ショットにドラマファン歓喜「うわぁ、素敵な写真」「こうして今も仲良しなのすごい嬉しいー」
俳優の井浦新（51）が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ『にじいろカルテ』（テレビ朝日系／2021年1月期）で共演した俳優・高畑充希（33）、北村匠海（27）との“再会3ショット”を披露した。
【写真】「今も仲良しなのすごい嬉しいー」高畑＆井浦＆北村の『にじいろカルテ』キャスト“再会”3ショット
『にじいろカルテ』は、東京からやってきた内科医・紅野真空（高畑）が、山奥の小さな虹ノ村診療所で同じく虹ノ村にやってきた外科医・浅黄朔（井浦）、看護師・蒼山太陽（北村）と共に織りなす人間ドラマ。医療だけでなく、村人たちとの交流や生き方をテーマに、心温まるストーリーが人気を博した。
投稿では「虹ノ村診療所の凸凹トリオは今も仲良く元気にしてますよ〜」とつづり、夜道を歩く3人の後ろ姿を公開。写真にはメンションが付けられており、後ろ姿だが井浦、高畑、北村の3人が並んで歩いていることが確認できる。井浦はキャストたちとの再会を伝えると共に「みんなの心に虹がかかりますように」と温かなメッセージを届けた。
コメント欄には「うわぁ、素敵な写真をありがとうございます」「にじいろカルテの御三方が、こうして今も仲良しなのすごい嬉しいー」「また虹の村のみんなに会いたいな〜」といった声が寄せられ、放送終了から時間が経っても変わらぬ“にじいろトリオ”の絆に多くのファンが喜びを示している。
