西日本出身者に聞いた「子どもに行ってほしい大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもの将来を考えたとき、より良い教育環境やキャリアの可能性を願うのが親心。偏差値の高さだけでなく、豊かな人間関係を築けるか、将来の選択肢は広がるかなど、さまざまな視点から我が子にふさわしい大学を選んであげたいと思うものでしょう。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「子どもに行ってほしいと思う大学」についてのランキング結果を紹介。なお、今回のアンケートは子どもの有無にかかわらず、「今、高校生以下の子どもがいる」と仮定して回答してもらっています。
※本調査は西日本出身者140人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【11位までの全ランキング結果】
回答者からは「好きなことに打ち込めそうだから」（40代女性／埼玉県）、「ただ勉強ができるだけではなく、面白いことができる人が集まっているイメージがあるから」（20代女性／静岡県）、「家から近く高学歴の国公立大学だから」（30代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「良い人材が集まってくるのでその中で切磋琢磨してほしいから」（50代男性／東京都）、「将来の選択肢が広がり、本人の自信にもつながると思うからです」（50代女性／兵庫県）、「日本一なので目標高く目指すだけ目指してほしい」（20代女性／石川県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「子どもに行ってほしいと思う大学」についてのランキング結果を紹介。なお、今回のアンケートは子どもの有無にかかわらず、「今、高校生以下の子どもがいる」と仮定して回答してもらっています。
【11位までの全ランキング結果】
2位：京都大学／52票2位は「京都大学」でした。子どもには高いレベルの教育を受けさせたいという願いはもちろん、自由で個性的な学風の中で、自分の好きなことを見つけ、主体的に学んでほしいという期待がうかがえます。また、「家から通える」という現実的な視点も、地元・関西圏の親にとっては大きな魅力となっているようです。
回答者からは「好きなことに打ち込めそうだから」（40代女性／埼玉県）、「ただ勉強ができるだけではなく、面白いことができる人が集まっているイメージがあるから」（20代女性／静岡県）、「家から近く高学歴の国公立大学だから」（30代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
1位：東京大学／58票1位は「東京大学」でした。「日本一」という圧倒的なブランド力が、将来のキャリア選択において強力な武器になると考える人が多いようです。また、全国から集まる優秀な学生たちと切磋琢磨することで、学力だけでなく人間的にも大きく成長してほしいという、子どもの未来の可能性を最大限に広げたいという思いが伝わってきます。
回答者からは「良い人材が集まってくるのでその中で切磋琢磨してほしいから」（50代男性／東京都）、「将来の選択肢が広がり、本人の自信にもつながると思うからです」（50代女性／兵庫県）、「日本一なので目標高く目指すだけ目指してほしい」（20代女性／石川県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)