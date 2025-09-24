「怖すぎて声出た」人気YouTuberの“本当にあった怖い話”とは？ 「逃げてぇ！」「シンプルびびった」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは9月23日、自身のInstagramを更新。“本当にあった怖い話”を写真で報告し、話題となっています。
【写真】“本当にあった怖い話”
ファンからは「リアルに怖い」「シンプルびびった」「怖すぎて声出た」「ががちゃん逃げてぇ！」「ガガたんの顔www」「仲良しすぎて可愛い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「リアルに怖い」タナカガさんは「本当にあった怖い話」とつづり、3枚の写真を投稿しました。いずれも姿見を使って撮影したソロショット……と思いきや、3枚目の背後に相方のじんじんさんが突如として登場。目や口を大きく開いた強烈な表情で写っています。一方のタナカガさんは体が縮こまり、怯えたような表情です。
過去にはじんじんさん＆娘とのスリーショットも！2月6日の投稿では「パパラピーズ7周年」を報告し、じんじんさんと自身の娘とのスリーショットを公開したタナカガさん。自撮りするタナカガさんの後ろでじんじんさんと娘が戯れており、とてもほほ笑ましいです。今後も仲のいい姿を見せてほしいですね。
