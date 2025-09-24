±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿ºÇ¿·Åê¹Æ¤ÏÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸ª´ó¤»¹ç¤¦¿Æ¤·¤²¤Ê£±Ëç
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÇÐÍ¥±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î20ÂåÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬Çä¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÂçËã¤òÇã¤Ã¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤ä±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÀ¶¿åÈï¹ð¤Î¡Ë²È¤ÇÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡ÖÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃË¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï1Æü¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤ÎÀ¶¿åÈï¹ðÂð¤Ç¡¢ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ0¡¦392¥°¥é¥à¤òÀ¶¿åÈï¹ð¤é¤È½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¶¿åÈï¹ð¤Ï±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¤ä¡¢TBS·Ï¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È°û¿©Å¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¡¢À¶¿åÈï¹ð¤¬±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ª¤ËÏÓ¤ò¾è¤»¤¿¿Æ¤·¤²¤Ê1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÌó2½µ´ÖÁ°¤Î8·î18Æü¡£
±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£16Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤Ç½é¼ç±é¡£21Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¤Ï½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦½ÂÂô½¨ÍºÌò¤ò±é¤¸¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£